”Укргазбанк” приостановил сотрудничество с Moody`s и Fitch

"Укргазбанк" приостановил сотрудничество с международными рейтинговыми агентствами Moody`s Investors Service и Fitch Ratings. Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в пятницу.

«Выборочная рейтинговая оценка состояния 10-15 кредитных учреждений из более чем 180-ти субъектов банковской деятельности приводит к тому, что неизбежное в нынешних условиях понижение рейтингов этого небольшого числа банков формирует о них искаженное мнение в обществе. Это влечет за собой необоснованный отток средств из банковской системы», - говорится в сообщении банка.

Справка УНИАН. ОАО АБ "Укргазбанк" (г. Киев) создано в 1993 году.

Чистая прибыль ОАО «Укргазбанк» в 2008 году составила 204 млн. грн.

По данным банка, на 1 января 2009 года пакетами акций в размере более 10% владели ООО "Финансово-инвестиционный альянс" - 33,0063% и ООО "Компания "Укргазинвестплюс" - 19,0005%.

По данным международного рейтингового агентства Fitch, "Укргазбанк" контролируется депутатом Верховной Рады Василием ГОРБАЛЕМ (39%) и депутатом Киевсовета Алексеем ОМЕЛЬЯНЕНКО (29%).