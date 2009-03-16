Межбанк: доллар продолжает падение

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись падением котировок – 8,0850/8,1850 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились до 0,2300/0,2350, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,4830/10,6190. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар снова поднялись до 1,2969/71 (пятница, 13 марта, – 1,2938/40).

В пятницу Нацбанк продавал доллары на аукционе с ценой отсечения – 7,8000, и евро – 9,9700.