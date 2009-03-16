Наличный курс в украинских банках

Средний курс покупки/продажи доллара в коммерческих банках Украины сегодня незначительно изменился, по сравнению с 15 марта, и составил 8,10/8,29 грн./долл. Об этом сообщает Finance.ua.

Средний курс покупки евро в коммерческих банках Украины сегодня понизился на 0,6% по сравнению с 15 марта – до 10,41 грн., продажи – повысился на 1% – до 10,85 грн.

Средний курс покупки российского рубля по Украине понизился на 2,3%, по сравнению с 15 марта, и составил 0,2149 грн., продажи – почти без изменений – 0,2493 грн.

Американскую валюту в коммерческих банках Киева сегодня покупают по 8,12 грн./долл., продают – по 8,26 грн./долл. Курс в комбанках столицы незначительно изменился по сравнению с 15 марта.

Евро в столице покупают в среднем по 10,48 грн. (курс незначительно понизился), продают – по 10,84 грн. (почти без изменений по сравнению с 15 марта).

Комбанки столицы сегодня покупают российские рубли в среднем по 0,213 грн. (курс понизился на 3,2% по сравнению с 15 марта), продают – по 0,2564 грн. (дороже на 0,5%).

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,05/8,40 грн., евро – 10,30/11,00 грн., рубль – 0,195/0,26 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,90/8,35 грн., евро – 10,00/11,20 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 8,07/8,23 грн., евро – 10,40/10,80 грн., рубль – 0,22/0,25 грн.

Официальный курс гривни по отношению к доллару США на сегодня составляет 7,70 грн., к евро – 9,93685 грн., к российскому рублю – 0,22106 грн.