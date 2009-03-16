В «Родовид Банке» введена временная администрация

Национальный банк Украины с 16 марта т.г. ввел временную администрацию в ОАО «Родовид Банк».

Об этом говорится в письме НБУ коммерческим банкам (№47-112/4839 от 13 марта т.г.), текстом которого располагает УНИАН.

Временная администрация введена сроком на один год, мораторий на удовлетворение требований кредиторов введен на шесть месяцев – с 16 марта по 15 сентября 2009 года.

Временным администратором назначен независимый эксперт Виктор МИРОНЕНКО.

На сегодняшний день временные администрации введены Нацбанком в десяти украинских банках: банке «Надра», банке «Киев», банке «Национальный кредит», банке «Причерноморье», «Укрпромбанке», «Захидинкомбанке», «Проминвестбанке», «Одесса-банке», «Трансбанке» и «Родовид Банке».

Справка УНИАН. ОАО “Родовид Банк” зарегистрировано в 1990 году.

Активы банка на 1 января 2009 г. составляли 13 млрд. 195 млн. 714 тыс. грн., обязательства – 11 млрд. 785 млн. 481 тыс. грн., собственный капитал – 1 млрд. 410 млн. 233 тыс. грн., уставный капитал – 435 млн. грн.

Чистая прибыль «Родовид Банка» по итогам 2008 года составила 35 млн. грн.

По данным банка, на 1 января 2009 года основным акционером «Родовид Банка» являлось ООО «РБ Капитал-Групп», которое владело 76,7798% акций.

«Родовид Банк» контролирует Сергей БУБКА.

На внеочередном собрании акционеров ОАО «Родовид Банк», состоявшемся 26 февраля, было принято решение о необходимости участия государства в капитале банка с долей не менее 50% плюс 1 акция.