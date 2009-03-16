Сегодня власти обсудят единый план выхода из кризиса

Сегодня в 13.00 Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН, председатель НБУ Владимир СТЕЛЬМАХ и представитель оппозиции обсудят единый общий план действий по выходу из кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге для прессы сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.

Главная цель совещания по координации действий всех органов власти и политических сил в кризисных условиях развития экономики - выработка единого общенационального антикризисного плана действий, неотъемлемым элементом которого является сотрудничество с Международным валютным фондом.

«Как отмечает глава государства, Украина предприняла все шаги для возобновления нашего сотрудничества с МВФ», - сказала пресс-секретарь.

По словам И.ВАННИКОВОЙ, среди вопросов, которые планируется рассмотреть: справедливая социальная защита населения, продолжение переговорного процесса с МВФ и мероприятия по сбалансированию Пенсионного фонда и бюджета, а также финансовому плану НАК «Нафтогаз Украины». Также будет речь идти о деятельности Государственной комиссии по рекапитализации банков.

Пресс-секретарь напомнила, что на этой неделе правительство должно внести на рассмотрение парламента законопроекты по сбалансированию Пенсионного фонда и Госбюджета.