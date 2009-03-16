Межбанк: доллар дешевеет

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0850/8,1850, к 11:00 сузился спрэд 8,1050/8,1750, и к 12:00 установились на следующих значениях - 8,1150/8,1450 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2300/0,2350, к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2310/0,2345, и к 12:00 составили 0,2320/0,2340. В России курс доллар-рубль повысился, и к 12:00 установился на уровне 34,7850 (+0,0550).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2969/71, продолжая изменяться в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,4830/10,6190, к 11:00 цены установились на уровне 10,5205/10,6175, и к 12:00 составили 10,5245/10,5695.