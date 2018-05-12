Для Тимошенко в Японии готовят тест-драйв нового электромобиля

Кризис имеет не только отрицательные моменты, но, как оказалось, и достаточно весомые положительные. Кто бы еще несколько месяцев назад мог подумать, что Украина и Япония так активно начнут работу по реализации достаточно весомых экономических проектов. Всего два дня понадобилось украинской делегации и представителям порядка десяти японских компаний, что бы подписать 26 меморандумов о сотрудничестве и протоколов о взаимопонимании. Результат многообещающий. Если намеченные планы будут реализованы, то в стране появятся новые заводы, мосты, дороги, автомобили…

Вы хотите – мы готовы…

А начиналось все достаточно стандартно. Юлия Тимошенко осенью прошлого года отправила письма ряду стран, в том числе и Японии, с просьбой помочь Украине материально, кто чем сможет - кредитами, инвестициями и прочим. Одними из первых откликнулись японцы. «Вы хотите – мы готовы!», - сказали бизнесмены страны восходящего солнца, но попросили конкретизировать, на что нам деньги нужны. Украинцы, видимо, не ожидали от них такой прыти. Туда-сюда, а проектов-то инвестиционных нет… По рассказам специалистов Министерства экономики, непосредственно занимающихся налаживанием продуктивных экономических отношений с другими странами, резвость японцев «уже» и «сразу» приступить к рассмотрению наших предложений застало украинских чиновников врасплох. Первым делом решили обратиться в регионы, но не тут-то было. Там, конечно, обрадовались новым перспективам, но предложить ничего не смогли. «Дыр» хватает, только вот проектов нет. Вы нам, дескать, деньги обеспечьте, а мы их освоим. В правительстве продумали и решили действовать самостоятельно.

Каждому министерству была дана задача определиться с приоритетом крупных инвестпроектов. Однако, до 13 февраля, ко дню приезда японской делегации в Киев, конкретных предложений так и не поступило, поэтому Юлия Владимировна с гостями обсуждала, в принципе, общую картину возможного сотрудничества в сфере энергосбережения и использования альтернативных источников энергии для модернизации украинской промышленности, так сказать то, что «горело» для Украины.

Японская сторона в ходе этой встречи деликатно намекнула, что неплохо было бы узнать, какие проекты Украина может конкретно предложить для совместной реализации. Сошлись на определении направлений сотрудничества и договорились о визите в конце марта украинского премьера в Токио. До этого срока Украина пообещала подготовить свои предложения.

Видимо, с этого дня в Киеве работа закипела, поскольку уже 8 марта руководство восьми ведомств во главе с руководителем группы советников премьер-министра Виталием Гайдуком и министром экономики Богданом Данилишиным отправилось в Токио на двухстороннее совместное заседание Координационного совета по экономическому сотрудничеству и Комитета делового сотрудничества с Украиной японской федерации бизнеса «Кейданрен». Но о конкретных результатах немного позже…

Японии не нравится надбавка к ввозной пошлине на автомобили

В ходе заседания в центре внимания был вопрос о введении в Украине временной надбавки в 13% к действующим ставкам ввозной пошлины на некоторые товары , что достаточно активно критикуется и в Украине. У правительства страны восходящего солнца этот шаг вызвал обеспокоенность, поскольку он противоречит нормам ВТО и может нанести значительный ущерб японским компаниям, экспортирующим в Украину автомобили. Надо отметить, что японские экспортеры авто одними из первых встревожились, когда Украину все больше стал окутывать глобальный кризис. И абсолютно естественно, что сейчас, когда возникла возможность хоть как-то улучшить ситуацию в контексте «тесного» сотрудничества, японцы ею воспользовались. Как отмечается в отчете о результатах заседания сторон, заместитель министра экономики, торговли и индустрии Санаэ Такаити подчеркнула, что, если надбавка не будет отменена на японский импорт автомобилей, то Токио будет вынужден предпринять ответные шаги.

Украина получит еще одного советника... по финансовым вопросам

Японская сторона в ходе переговоров заявила, что достаточно внимательно отслеживает развитие экономической и финансовой ситуации в Украине и надеется, что Международный валютный фонд в ближайшее время все же выделит второй транш кредита в рамках программы «стенд-бай». Кроме того, в ходе встреч стало известно, что правительство Японии приняло решение направить в Украину советника по финансовым вопросам для анализа текущей экономической ситуации. Причем этот эксперт, считают в Токио, должен начать работу в Украине еще до визита Тимошенко в Токио, который состоится 25-26 марта.

Вместе с тем, подтверждая серьезность своих намерений инвестировать средства в экономику Украины, правительство Японии заявило о планах стимулировать свои корпорации в этом направлении. Представитель Министерства финансов сообщил, что рассматривается возможность привлечения финансовых механизмов поддержки тех частных компаний, которые серьезно настроены и имеют большой интерес к реализации конкретных проектов в Украине.

Серьезность намерений Японии подтверждает и тот факт, что в 2009 году премьер-министр этой страны планирует посетить Украину с ответным визитом и провести в Киеве третье заседание украинско-японского комитета по сотрудничеству на уровне министров иностранных дел.

О результатах по порядку

Переговоры коснулись многих сфер экономики. Так, в плане угольной промышленности руководство корпорации «Марубени» и украинская сторона подтвердили готовность к внедрению проектов в рамках Схемы зеленых инвестиций по утилизации шахтного газа метана, модернизации углеобогатительных фабрик Донбасса и очистке подземных шахтных вод.

Экспортируем в Японию зерно и производим в Украине биогаз

По линии сельского хозяйства представители корпорации выразили заинтересованность в импорте из Украины ячменя, кукурузы и семян подсолнечника в Японию и страны АТР. Однако, для этого необходимо развить соответствующую инфраструктуру, японская сторона и по этому поводу выразила готовность вложить средства в строительство элеваторов и портовых зерновых терминалов. В вопросе импорта зерна есть еще одна проблема. Дело в том, что в Японии существуют жесткие требования по процентному содержанию газа, который остается после фумигации товарной партии на судне. Превышение предельных норм содержания газа и необходимость его «выветривания» в порту прибытия может привести к дополнительному простою судна в течение 5-6 дней, а это повышает стоимость продукта?..

Особое внимание в ходе переговоров было уделено теме производства биотоплива. В частности, стороны договорились изучить возможность строительства в Украине заводов по производству из отходов сельского хозяйства (биомассы) биогаза. Ориентировочная стоимость такого завода 50 млн. евро. Также обсуждался пилотный проект по снижению энергопотребления спиртзаводами и охране окружающей среды на предприятиях объединения «Укрспирт».

По линии ЖКХ достигнута договоренность о реализации проектов в рамках Киотского протокола по удалению водорослей из водоемов для производства энергии из осадков сточных вод, а также строительства нового мусороперерабатывающего завода. Стоимость проекта строительства такого предприятия составляет 30 млн. евро

Японские специалисты отметили, что в Украине «запасы» осадков канализационных стоков, органического сырья в виде биомассы, бытовых отходов сельскохозяйственной и пищевой продукции просто безграничны, и они вполне могут в значительной степени заменить природный газ. Поэтому корпорация «Марубени» уже сейчас готова предложить проекты очистки сточных вод, а также обеспечения питьевой водой населенных пунктов южных регионов Украины.

Кроме того, корпорация готова заняться обеспечением экологически безопасным энергоснабжением путем использования возобновляемых источников энергии городов Крыма и Закарпатья.

А вот руководство компании «Джапан Газ» заявила о готовности сразу после визита Тимошенко в Токио начать подготовку четырех совместных проектов в рамках Схемы зеленых инвестиций. В частности, по снижению энергопотребления спиртовыми заводами, по очистке сточных вод на молокозаводах на сумму 20 млн. евро, по очистке озерных вод и удалению водорослей на сумму 50 млн. евро, по эффективному использованию биомассы на сумму 30 млн. евро.

По линии углепрома компании «Джей Коол» (Японский уголь) и «Торей» заинтересованы в реализации проектов по дегазации шахт и утилизации метана, очистке шахтных вод для бытовых нужд, а также реконструкции и повышении энергоэффективности углеобогатительных предприятий.

Модернизируем промышленность и запускаем японские спутники в космос

Промышленность и космическая отрасль не остались в стороне. В штаб-квартире «Мицубиси хэви Индастриз» украинской делегации была презентована продукция этой крупнейшей японской машиностроительной компании - оборудование и технологии в ГМК, производство газовых турбин и газо-поршневых двигателей для украинской ГТС и еще много другого. Стороны договорились ускорить работу по налаживанию поставок в Украину всего увиденного.

Руководство компании «Соджиц», сообщило, что, выполняя просьбу Тимошенко изучить металлургические заводы Украины на предмет выявления перспективности их модернизации для снижения энергозатрат, ее специалисты уже готовятся проводить космический мониторинг потерь газа на магистральных газопроводах для последующего их устранения на основе специальных технологий.

Корпорация «Мицубиси», которая объединяет 7 компаний, представила украинской делегации новейшие технологии энергосбережения в области металлургии, химической промышленности, транспортировки газа и нефти, замены котельных на когенерационные системы. Также представители корпорации презентовали готовящийся к производству легковой электромобиль. Его тест-драйв было предложено провести 25-26 марта в присутствии Юлии Владимировны. «Мицубиси», в частности, выразила готовность к сотрудничеству в плане реализации проектов по модернизации заводов черной металлургии и химпрома, включая замену турбин и компрессоров.

В ходе встречи с руководством Японского космического агентства глава НКАУ Александр Зинченко, который входил в состав делегации, заявил о необходимости постепенной переориентации космической отрасли Украины на предоставление услуг связи и навигации, создания телевидения высокой четкости. Он также предложил японским коллегам сотрудничество в плане создания национального спутника связи и организации дистанционного зондирования земли, а также услуги по выводу японских спутников на орбиту и др.

Не обошлось и без строительной сферы. Корпорация «Иточу» уже готова строить скоростную железную дорогу из аэропорта Борисполь в Киев. В ходе переговоров с заместителем министра финансов Украины Урбанским отмечалось, что ориентировочная стоимость проекта составляет 280 млн. долларов, причем ТЭО уже готово. Однако, строительство возможно лишь при условии предоставления гарантий со стороны украинского правительства. Урбанский предложил реализацию проекта на основе концессии.

Кроме того, «Иточу» получила предложение участвовать в строительстве Южного и Николаевского мостов, проектами компании заинтересовалась. Не откладывая планы «в долгий ящик», стороны договорились начать работу уже в марте.

К строительным проектам желание приобщиться высказала и корпорация «Мицубиси Хеви Индастриз». Она заинтересована в строительстве метро в Донецке и Днепропетровске, большой Киевской окружной дороги, а также модернизации 7 аэродромов.

Модернизация ГТС

О деталях обсуждения вопроса участия Японии в модернизации украинской ГТС в отчете по результатам визита украинской делегации сказано достаточно мало. Точнее, лишь то, что председатель Нацагентства экологических инвестиций Лупальцев привлек внимание координатора по сотрудничеству корпорации «Соджиц» со странами СНГ «к реализации проектов по модернизации ГТС и металлургических комбинатов Украины». Тут следует вспомнить неофициальную информацию о том, что Украина рассматривает возможность участия двух крупных японских компаний в модернизации ГТС. Правда, пока неизвестно, каким образом это будет происходить. Все это пока планы. Контракты и соглашения планируется подписать в ходе визита премьер-министра Украины Юлии Тимошенко в Японию в конце марта.

Юрий Дощатов (УНИАН)