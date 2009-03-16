Кредитный рейтинг банка «Европейский» понижен

Сегодня независимое рейтинговое агентство "Кредит-Рейтинг" объявило о понижении долгосрочного кредитного рейтинга АКБ "Европейский" (г. Киев) и выпуска именных процентных облигаций (серия А) на сумму 20 млн. грн. сроком обращения до 11 сентября 2009 года с уровня "uaBBB-" до уровня "uaBB". Прогноз рейтингов – "негативный".

Об этом УНИАН сообщили в рейтинговом агентстве.

Ранее агентство в связи с ухудшением платежеспособности банка изменило прогноз со "стабильного" на "негативный". Дальнейшее ухудшение платежеспособности послужило основанием для понижения рейтинга до спекулятивного уровня.

Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом "uaBB" характеризуется кредитоспособностью ниже достаточной по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Высокая зависимость уровня кредитоспособности от влияния неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий. Знаки "+" и "-" означают промежуточные рейтинговые уровни внутри основного уровня.

Негативный прогноз указывает на возможность понижения рейтинга на протяжении года при сохранении негативных тенденций и реализации текущих рисков.

Справка УНИАН. АКБ «Европейский» основан в 1993 году, на сегодня входит в третью группу украинских банков по классификации Национального банка.

ОАО КБ «Национальный стандарт» (г. Киев) приняло решение о своей реорганизации путем присоединения к АКБ «Европейский» (г. Харьков) «с целью стабилизации и улучшения финансового состояния банка в условиях финансового кризиса в стране».

После присоединения ОАО КБ «Национальный стандарт» к АКБ «Европейский» банком-правопреемником станет АКБ «Европейский». Сумма взноса в уставный капитал 82,160 млн. грн., что составляет 22,2560% уставного капитала АКБ «Европейский».

ОАО КБ «Национальный стандарт» работает на финансовом рынке с 1992 года, на сегодня входит в четвертую группу по классификации Национального банка.