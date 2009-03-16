Финрезультат предприятий Украины уменьшился

Финансовый результат (сальдо) предприятий Украины от обычной деятельности до налогообложения в январе 2009 года против января 2008 года уменьшился на 33,3% - до 4 млрд. 738,5 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в Государственном комитете статистики, прибыль от обычной деятельности до налогообложения в январе 2009 года против января 2008 года выросла на 20%, убытки – в 2,1 раза.

По данным Госкомстата, в январе прибыль получили 57% всех предприятий страны - они завершили месяц с финрезультатом 13 млрд. 413,6 млн. грн.

С убытком январь т.г. завершили 43% предприятий Украины, их финрезультат составил 8 млрд. 673,1 млн. грн.

В январе доля убыточных предприятий Украины против показателя января 2008 года увеличилась на 7,8 п. п.

Справка УНИАН. Финансовый результат (сальдо) предприятий Украины от обычной деятельности до налогообложения в 2008 году против 2007 года уменьшился на 57,4% или на 77 млрд. 987 млн. грн., - до 57 млрд. 910,2 млн. грн.

По данным Госкомстата, в 2008 году прибыль получили 66,1% всех предприятий страны - они завершили 2008 год с финрезультатом 140 млрд. 934,2 млн. грн. С убытком прошлый год завершили 33,9% предприятий Украины, их финрезультат составил 83 млрд. 024 тыс. грн.