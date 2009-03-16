Япония примет ответные меры на увеличение пошлины в Украине

Японская сторона намерена принять ответные меры, если действие временной надбавки в размере 13% к действующим ставкам ввозной пошлины на импортные товары не будет отменена на импортируемые в Украину японские автомобили.

Об этом говорится в отчете по результатам второго совместного заседания Координационного Совета по экономическому сотрудничеству с Японией и Комитета делового сотрудничества с Украиной Японской федерации бизнеса "Кейданрен", прошедшего в Токио 9-10 марта.

В ходе двусторонних переговоров японская сторона отметила, что введение такой набавки противоречит нормам Всемирной торговой организации, а также может нанести существенный ущерб японским компаниям, экспортирующим в Украину автомобили и подрывает доверие в плодотворных и дружеских отношениях между Украиной и Японией.

Заместитель министра экономики, торговли и индустрии Японии Санаэ ТАКАИТИ заявил, что если надбавка не будет отменена на японский импорт автомобилей, то Япония будет вынуждена применить ответные меры.

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Справка УНИАН. С 6 марта вступил в силу Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью улучшения состояния платежного баланса Украины в связи с мировым финансовым кризисом», которым вводится 13% надбавка к таможенным ставкам ввозной пошлины.

Законом предусматривается введение сроком на 6 месяцев временной надбавки в размере 13% к действующим ставкам ввозной пошлины. Эта надбавка вводится исключительно с целью восстановления равновесия платежного баланса, состояние которого определено как критическое в соответствии с действующими правилами, и приравнивается к ввозной пошлине в понимании Закона «О едином таможенном тарифе».