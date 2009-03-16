НБУ ввел временную администрацию в банке «БИГ Энергия»

Национальный банк Украины с 16 марта т.г. ввел временную администрацию в ОАО "Банк «БИГ Энергия».

Об этом говорится в письме НБУ коммерческим банкам (№47-413/4902 от 16 марта т.г.), текстом которого располагает УНИАН.

Временная администрация введена сроком на один год, мораторий на удовлетворение требований кредиторов введен на шесть месяцев – с 16 марта по 15 сентября 2009 года.

Временным администратором назначен независимый эксперт Владимир КЛИМЕНКО.

На сегодняшний день временные администрации введены Нацбанком в одиннадцати украинских банках: банке «Надра», банке «Киев», банке «Национальный кредит», банке «Причерноморье», «Укрпромбанке», «Захидинкомбанке», «Проминвестбанке», «Одесса-банке», «Трансбанке», «Родовид Банке» и банке «БИГ Энергия».

Справка УНИАН. ОАО "Банк «БИГ Энергия» зарегистрировано Национальным банком Украины в сентябре 1993 года.

Активы банка на 1 января 2009 года составили 1 млрд. 521 млн. 835 тыс. грн., обязательства - 1 млрд. 340 млн. 614 тыс. грн., собственный капитал - 181,221 млн. грн.

Уставный капитал банка на 1 января т.г. составил 100 млн. грн.

Чистая прибыль банка «БИГ Энергия» в 2008 г. уменьшилась на 54,4% - до 3,87 млн. грн.