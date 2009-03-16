Кремль предлагает создать «суперрезервную» валюту

Россия предлагает на апрельском саммите G20 в Лондоне приступить к созданию системы управления процессом глобализации и рассмотреть возможность создания наднациональной резервной или «суперрезервной» валюты.

Об этом говорится в опубликованных сегодня на сайте Кремля предложениях Российской Федерации по выходу из существующего финансово-экономического кризиса, а также по посткризисному устройству мировой финансовой системы. Как пишут "Известия", Москва предлагает действовать максимально решительно, чтобы восстановить устойчивое экономическое развитие, а также доверие и стабильность на финансовых рынках. Подчеркивая необходимость достичь на саммите «согласия по основным параметрам новой мировой финансовой системы», российская сторона предлагает по его итогам созвать международную конференцию, по «результатам которой будут согласованы основные параметры мировой финансовой архитектуры и приняты международные конвенционные соглашения в отношении нового мирового финансового порядка».

Россия призывает провести реформу международной валютно-финансовой системы, направленную на укрепление ее стабильности и урегулирования глобальных дисбалансов в экономике. Одной из возможных мер в рамках реформы глобальной валютно-финансовой системы Кремль называет создание наднациональной резервной валюты, эмиссия которой будет осуществляться международными финансовыми институтами. «Представляется целесообразным рассмотреть роль Международного валютного фонда в этом процессе, а также определить возможность и необходимость принятия мер, которые позволят SDR (расчетные единицы в рамках МВФ) стать признанной всем мировым сообществом “суперрезервной” валютой». Другим предложением РФ в рамках реформирования международной валютно-финансовой системы стало расширение перечня валют, используемых в составе резервов, а также создание специальных региональных систем, способствующих снижению волатильности курсов этих валют.

Россия также считает, что на смену отжившему однополярному устройству мировой экономики должна прийти система, основанная на взаимодействии нескольких крупных центров. «Но чтобы новый многополярный мир не стал непредсказуемым, необходимо укреплять систему глобальных регуляторов, основанных на международном праве и системе многосторонних соглашений. Поэтому так важно переосмыслить роль ведущих международных организаций и институтов», — отмечается в документе, который цитирует ИТАР-ТАСС.