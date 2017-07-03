Нацбанк: гривня за полгода укрепилась к доллару на 4%

11:36, 03 июля 2017
Финансы
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НБУ отметил усиление тренда укрепления гривни на валютном рынке благодаря превышению поступлений валюты от нерезидентов над ее перечислениями.

Иллюстрация REUTERS

Национальная валюта Украины по официальному обменному курсу укрепилась к доллару США на 1% за июнь и на 4% - с начала года, за январь-июнь.

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Об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины за июнь, опубликованном на сайте регулятора.

Нацбанк отметил усиление тренда укрепления гривни на валютном рынке в июне благодаря превышению поступлений валюты от нерезидентов над ее перечислениями, что позволило регулятору покупать валюту для пополнения международных резервов

В частности, положительное сальдо покупки Нацбанком валюты на межбанковском валютном рынке составило около 300 млн долл. США в июне и 1,4 млрд долл. - с начала года.

Как сообщал УНИАН, международные резервы Украины на 1 июня 2017 года составили 17,618 млрд долл. США (в эквиваленте), что на 3% выше показателя на 1 мая и на 14% с начала года.

Сегодня, 3 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к открытию торгов установились на уровне 25,99/26,02 грн/долл.

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