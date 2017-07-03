Государственные "Ощадбанк" и "Укргазбанк" возобновили работу после кибератаки
В "Ощадбанке" сообщили, что функциональность сервисов банка полностью восстановлена, при этом основные системы и клиентские средства не пострадали.
Отделения государственного «Ощадбанка» сегодня, 3 июля, возобновили работу в обычном режиме после массированной кибератаки на украинские информационные ресурсы 27 июня.
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Как сообщила пресс-служба финучреждения, функциональность сервисов банка полностью восстановлена, при этом основные системы и клиентские средства не пострадали.
Также сегодня возобновил работу отделений и клиентских сервисов государственный «Укргазбанк», сообщил УНИАН глава правления банка Кирилл Шевченко.
«Да, заработали», - сказал Шевченко.
По его словам, в настоящее время отмечается высокая нагрузка на «Клиент-Банк», но все системы банка работают, а средства клиентов сохранены.
«Пока не подключаем внешнюю электронную почту, на всякий случай», - добавил Шевченко.
Как сообщал УНИАН, 27 июня ряд украинских банков и компаний подверглись внешней хакерской атаке неизвестным вирусом, в результате чего испытывали сложности с обслуживанием клиентов.
В частности, об ограниченном режиме работы отделений сообщили государственные банки «Ощадбанк» и «Укргазбанк».
Эксперты допускают, что потери экономики Украины в результате хакерской атаки могут составить около 0,5% годового ВВП страны.