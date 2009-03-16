Минпромполитики "за" отмену НДС для предпринимателей-физлиц

Министерство промышленной политики выступает за отмену налога на добавленную стоимость для предпринимателей-физлиц.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Совета предпринимателей при Кабинете министров Украины.

Согласно информации, отменой правительственного постановления №1118 от 20 декабря 2008 г. не довольны многочисленные предприятия легкой промышленности, которых представляет ассоциация „Укрлегпром”.

Свою позицию промышленники объясняют тем, что реализация физическими лицами права быть одновременно плательщиками единого налога и плательщиками НДС при отсутствии налогового и бухгалтерского учета позволяет использовать разные схемы уклонения от полной уплаты налогов, а юридическим лицам, которые работают на общей системе налогообложения, - уменьшать налоговые обязательства.

Председатель Совета предпринимателей при Кабмине Оксана ПРОДАН утверждает, что решение о возобновлении одновременного использования единого налога и налога на добавленную стоимость было принято правительством при условии ограничения оборота, из которого может быть предоставлена налоговая накладная и с введением полного товарного учета.

„Когда мы прорабатывали вопрос сосуществования единого налога и НДС, выяснилось, что много предприятий таким образом могут осуществлять производство для обеспечения работы больших предприятий. Такое сотрудничество выгодно для всех партнеров и для государства. Что касается вопроса о возобновлении постановления правительства

№ 1118 через злоупотребление, то с введением ограничения оборота и учетом, они возможны не более, чем на общей системе налогообложения”, - отметила О. ПРОДАН.

Как сообщал УНИАН, 28 января 2009 года на заседании правительства было принято решение об отмене постановления №1118 от 20 декабря 2008 г. «О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 16 марта 2000 года №507».

Постановлением № 1118 от 20 декабря 2008 г. Кабинет министров обязал субъектов малого предпринимательства - физлиц, которые до перехода на упрощенную систему налогообложения были плательщиками НДС, подать в органы налоговой службы заявления об аннулировании их регистрации как плательщиков НДС и сдать соответственное свидетельство. Это означает, что предприниматель-физлицо с 2009 г. не может быть одновременно плательщиком единого налога (работать по упрощенной системе налогообложения) и плательщиком НДС, что было выгодным для предпринимателей, которые занимаются оптовой торговлей.