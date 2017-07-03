Коломойский прокомментировал переговоры по реструктуризации долгов "ПриватБанка"

Бывшие акционеры "ПриватБанка" участвуют в переговорах по реструктуризации кредитов. Об этом ТСН.uа сообщил один из экс-владельцев "ПриватБанка" Игорь Коломойский.

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"Могу сообщить, что бывшие владельцы "ПриватБанка", согласно взятым на себя обязательствам, участвуют в переговорном процессе по реструктуризации своих кредитов с консорциумом компаний, которые получили мандат на представление интересов Минфина и "ПриватБанка", который был согласован с Международным валютным фондом", - заявил Коломойский.

Он отметил, что этот переговорный процесс начался в июне этого года, происходит в штатном режиме и будет продолжаться необходимое для достижения договоренностей время.

"На мой взгляд, информационная шумиха, которую подняли чиновники Национального банка Украины относительно реструктуризации кредитов бывших акционеров "ПриватБанка", связана с неосведомленностью представителей НБУ о происходящем переговорном процессе (к которому они не имеют отношения). Вполне вероятно, что заявления НБУ, которые идут в разрезе с данными официальной аудированной отчетности банка и искажающие суть аудита, вызваны желанием снять с себя ответственность за непрофессионализм и стоимость для общества принятых Нацбанком решений по национализации "ПриватБанка", - уверен Игорь Коломойский.

Напомним, в СМИ был опубликован официальный годовой отчет "ПриватБанка", аудитором которого была компания EY. "Если назначенные государством топ-менеджеры "ПриватБанка" в своем отчете перед правительством насчитали у банка около 9 млрд гривень кредитов компаниям, "связанным с предыдущими акционерами" на момент национализации, у меня нет оснований не доверять им. Потому что эти менеджеры были назначены Национальным банком и Минфином после тщательного отбора и анализа их профессиональных качеств", - отметил Игорь Коломойский.