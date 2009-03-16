Банки выделили системообразующим предприятиям РФ свыше 2 трлн руб.

Объем кредитных ресурсов, предоставленных банками предприятиям, вошедшим в список системообразующих, превысил 2 трлн рублей, сообщил первый вице-премьер Игорь Шувалов.

"Объем кредитных ресурсов, который предоставляется предприятиям этого списка, огромен - это свыше 2 трлн рублей", - заявил он на встрече с президентом РФ Дмитрием Медведевым в понедельник.

Шувалов отметил, что речь идет о кредитных ресурсах, выделенных Сбербанком, ВТБ и Внешэкономбанком. По его словам, "по состоянию на 10 марта кредитный ресурс, выданный Сбербанком России этим предприятиям, оценивается в сумму свыше 1,599 трлн рублей".

ВТБ, отметил Шувалов, предоставил таким предприятиям кредитов (речь идет и о ранее выданных, и о выданных за последнее время) на сумму свыше 530 млрд рублей, а Внешэкономбанк - на сумму свыше 500 млрд рублей, из них 47 млрд рублей - предприятиям оборонно-промышленного комплекса.

Первый вице-премьер отдельно остановился на государственной поддержке предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Шувалов сообщил, что межведомственная рабочая группа по ОПК, созданная в рамках комиссии, уже рассмотрела заявки о господдержке 81 предприятия оборонки, 50-ти из них решено выделить кредиты. "По 50 предприятиям выделяются кредитные ресурсы на сумму свыше 70 млрд рублей. По восьми предприятиям принято решение о выделении гарантий на сумму свыше 26 млрд рублей, это уже реализуемые решения", - сказал Шувалов.

По его словам, только по линии Сбербанка "кредитные решения по этим предприятиям за последние месяцы составили свыше 68 млрд рублей".

Вместе с тем, первый вице-премьер отметил, что "кредиты предоставляются на очень жестких условиях и при высоких процентных ставках".

Он сообщил также, что по заявкам 32 крупнейших сельхозпредприятий, также вошедших в список системообразующих, приняты решения о выделении кредитных ресурсов на сумму не менее 217 млрд рублей. При этом Шувалов добавил, что в целом эти организации оценивают свои потребности на текущий год примерно в 600 млрд рублей.

По оценке первого вице-премьера, в тех предприятиях, которые обратились со своими заявками в правительство, на протяжении последних двух месяцев ситуация заметно меняется: с точки зрения социальных программ, программ по переобучению, и так далее.

В целом список системообразующих организаций, утвержденный правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики, включает порядка 300 организаций. Об этом сообщает РИА "Новости".