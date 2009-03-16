Шлапак: по итогам года Госбюджет недополучит 20 млрд. доходов

В Секретариате Президента считают, что по итогам года Госбюджет по доходам недополучит 20 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК.

«По расчетам, которые мы ему (Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО – УНИАН) предоставили как эксперты, реальная ситуация, которую мы имеем сегодня в Украине, приведет к тому, что Госбюджет недополучит в 2009 году около 20 млрд. грн. доходов» - отметил А.ШЛАПАК.

По его словам, свои расчеты Секретариат передал в Кабинет министров и уже в ближайшее время надеется получить от Министерства финансов их видение по данному вопросу.

А.ШЛАПАК подчеркнул, что Госбюджет был принят с учетом того, что в будущем будут приняты ряд законов, обеспечивающие реальность выполнения всех его показателей. При этом такие нормативные акты так и не были поддержаны парламентом, из-за чего Госбюджет недополучит 5,6 млрд. грн. Кроме того, ряд других законов принятых после утверждения Госбюджета, увеличили доходы на 500 млн. грн., но, в тоже время, уменьшили их на 3,6 млрд. грн.

«Мы получим увеличение доходов на сумму около 500 млн. грн., но почти наверняка мы получим уменьшение доходов почти на 3,6 млрд. грн. в связи с принятыми законами», - сказал А.ШЛАПАК.

Также, по его словам, остается нерешенным вопрос Стабилизационного фонда, в частности, обеспечения источников финансирования 9,3 млрд. грн., предусмотренных на поддержку АПК, строительства и ряда других отраслей.

Как сообщал УНИАН, 26 декабря Верховная Рада Украины приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2009 год».

Доходы бюджета правительством были определены в сумме 238 млрд. грн. (против 232 млрд. грн. в текущем году). Расходы госбюджета 2009 года должны составить 266 млрд. грн. (против 253 в текущем году). Бюджет предусматривает дефицит 31 млрд. грн. - 3% от ВВП.