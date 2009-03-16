Евростат: в феврале годовая инфляция в зоне евро увеличилась до 1,2%

В феврале годовая инфляция в зоне евро увеличилась до 1,2%, в ЕС-27 – снизилась до 1,7%

В феврале 2009 года годовая инфляция (февраль к февралю) в зоне евро составляла 1,2% против 1,1% в январе 2009 года, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) – 1,7% против 1,8% в январе-2009.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

По сравнению с январем, в феврале-2009 была зарегистрирована инфляция в еврозоне и в ЕС-27 на уровне 0,4%.

Наименьший уровень годовой инфляции в феврале зафиксирован в Ирландии и Португалии (по 0,1%), а также на Кипре (0,6%).

Наибольшая годовая инфляция в феврале была в Латвии (9,4%), Литве (8,5%) и Румынии (6,9%).

Главными компонентами годовой инфляции в феврале 2009 года в еврозоне стали алкоголь и табак, строительство и содержание домов, гостиничный и ресторанный бизнесы.

В феврале 2008 года годовая инфляция составляла 3,3% в зоне евро и 3,5% в ЕС-27.

Справка УНИАН. Еврозона — понятие, обозначающее 16 стран Европейского Союза, официальной валютой которых является евро. Это Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр и Словакия (с 1 января 2009 года). Эти государства имеют право выпускать монеты и банкноты, номинированные в евро.

В Европейский Союз входят 27 стран.