Инвестпривлекательность Украины достигла максимума за 6 лет (инфографика)

Индекс инвестиционной привлекательности Украины по результатам опроса компаний – членов Европейской Бизнес Ассоциации достиг максимального значения з 2011 года, составив 3,15 балла по пятибалльной шкале, сообщила пресс-служба ЕБА.

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При этом топ-менеджмент опрошенных компаний отметил в числе позитивных факторов ускорение дерегуляции, открытость государственных данных и внедрение электронных сервисов, упрощение разрешительных процедур при строительстве, внедрение института частных исполнителей судебных решений и другое.

В то же время, негативными факторами остаются военные действия на востоке страны, неудовлетворительные темпы реформ (включая борьбу с коррупцией, земельную и судебную реформы), а также высокий уровень теневой экономики.

Как сообщал УНИАН, в июне 2016 года индекс инвестиционной привлекательности Украины от ЕБА составил 2,88 балла, а в декабре 2016 года – 2,85 балла.

Справка УНИАН. Индекс инвестиционной привлекательности Украины по версии Европейской Бизнес Ассоциации составляется с 2008 года. Наименьшие значения индекса были зафиксированы в 2014-м и в начале 2015 года, что во многом было связано с политической нестабильностью, экономическим спадом и началом активных боевых действий на востоке Украины.