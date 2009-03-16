Страны ЕС не решили, кому дать антикризисные 5 млрд. евро

Вице-премьер председательствующей в Евросоюзе Чехии Александр Вондра признал, что у стран-членов ЕС имеются серьезные расхождения относительно предложения направить пять миллиардов евро на оказание финансовой поддержки членам организации, наиболее пострадавшим в результате глобального финансового кризиса.

По словам Вондры, в сложившейся ситуации чешское председательство ЕС намерено представить новый, компромиссный вариант предложения. "У нас все еще есть время достичь соглашения на заседании Европейского Совета (саммит ЕС 19-20 марта в Брюсселе)", - сказал он журналистам по завершении встречи в понедельник в Брюсселе глав МИД 27 стран-членов ЕС. Вондра при этом выразил надежду, что Европарламент одобрит новое антикризисное предложение до окончания срока своего законодательного мандата. Если же членам ЕС не удастся прийти к соглашению, это подорвет доверие международного сообщества к ЕС как к организации, предупредил чешский вице-премьер. "Я убежден, что мы делаем все необходимое, чтобы не этого не допустить", - сказал Вондра.