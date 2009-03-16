Украина участвует в Комитете MONEYVAL

Делегация Украины участвует в 29-м Пленарном заседании Специального экспертного комитета Совета Европы по взаимной оценке мероприятий противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL), которое проходит в Страсбурге (Республика Франция).

Как сообщает пресс-служба Государственного комитета финансового мониторинга Украины, главной целью визита делегации Украины является участие в заседании MONEYVAL, в ходе которого будет обсуждаться проект отчета по III раунду оценки Украины, который состоялся в сентябре 2008 года.

Во время визита будут рассматриваться окончательные заключения экспертов Комитета MONEYVAL относительно соответствия национальной системы противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма стандартам FATF.

По результатам рассмотрения и детального обсуждения каждой части отчета, а именно правового, финансового и правоохранительного секторов, и учета комментариев и возражений делегации Украины будет составлен и согласован окончательный отчет по ІІІ раунду оценки Украины.

В состав делегации вошли представители Госфинмониторинга Украины, Министерства внутренних дел Украины, Государственной таможенной службы, Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины; Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку; Национального банка Украины; Государственной налоговой администрации Украины; Министерства юстиции Украины и Генеральной прокуратуры Украины.

Председатель Государственного комитета финансового мониторинга Украины Игорь ЧЕРКАССКИЙ напомнил, что Специальный комитет Совета Европы по вопросам взаимной оценки мероприятий противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL) проводил ІІІ раунд оценки Украины относительно мероприятий по противодействию легализации средств и финансированию терроризма с 22 сентября по 1 октября 2008 года.

Кроме того, заметил И.ЧЕРКАССКИЙ, экспертов интересовали результаты деятельности правоохранительных органов, меры, которые предпринимаются для выявления подозрительных финансовых операций, как наше законодательство реализует 40 и 9 особых рекомендаций FATF, международные конвенции, которые касаются борьбы с незаконным оборотом наркотических веществ, коррупцией, международное сотрудничество при ведении следственных действий, аресте незаконно приобретенного имущества и тому подобное.