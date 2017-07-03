Экономические итоги недели: Украина в топ-3 теневых экономик мира, рост евро и зарплат (инфографика)

Вместе с Азербайджаном и Нигерией Украина вошла в ТОП-3 теневых экономик в 2016 году в рейтинге АССА, а также лидирует по темпам удешевления жилья. Аудит государственных компаний разоблачил неэффективное расходование свыше 1,7 миллиарда гривен. Количество безработных в стране выросло до 1,8 миллиона человек.

Среди ключевых экономических новостей прошедшей недели аналитики Corestone Corp выделили следующие:

Президент подписал закон, предоставляющий право иностранным инвесторам получать вид на жительство и отменяющий требование об обязательной регистрации иностранных инвестиций.

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Украина вошла в ТОП-3 теневых экономик в 2016 году в рейтинге АССА;— 46% ВВП после Азербайджана (67% ВВП) и Нигерии (48% ВВП).

ДК «Укрэнерго» подписала соглашение об условиях присоединения Украины к энергетической системе Европы.

Реальная зарплата за год выросла на 20%.

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Бренд одежды H&M собирается открыть магазины в Украине до 2018 года.

Кроме того, аудитория Facebook достигла 2 миллиарда пользователей, а в Швейцарии недвижимость начали покупать за биткоини.