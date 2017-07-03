Доллар снова ниже 26: гривня укрепилась на межбанке

В понедельник, 3 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,97/25,99 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,5330/29,5558 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4414/0,4421 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,9945 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 354 сделки на сумму 184,08 млн долл.

Как сообшал УНИАН,котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,99/26,01 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,5662/29,5863 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4336/0,4342 грн/рубль.