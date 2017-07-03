Ликвидацию "Захидинкомбанка" продлили еще на год

Фонд гарантирования вкладов физических лиц решил продлить ликвидацию «Захидинкомбанка» еще на 1 год - до 22 июля 2018 года включительно.

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По информации на сайте фонда, на этот же период продлеваются полномочия ликвидатора банка Игоря Костенко.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования начал ликвидацию «Захидинкомбанка» 24 июля 2014 года.

В октябре 2014 года прокуратура Волынской области открыла уголовное производство относительно растраты должностными лицами «Захидинкомбанка» 103,5 млн грн средств банка. По информации правоохранителей, служебные лица банка по ходатайству четырех заемщиков незаконно изменили вид залога с депозитных вкладов на несуществующие товары в обороте, а в дальнейшем отсрочили уплату процентов и одобрили расторжение договоров залога.

«Захидинкомбанк» (г. Луцк) работал на рынке Украины с 1993 года и входил в группу небольших финучреждений по активам. По информации на сайте Национального банка, владельцем контрольного пакета акций банка был проживающий в Енакиево (Донецкая область) Арсен Иванющенко через компанию «Паррокс Корпорейшн Лимитед».