Минэкономразвития: Украина за квартал потеряет около 42 миллионов на допороговых тендерах вне Prozorro

Украина за I квартал 2017 года может потерять около 42 млн грн экономии на допороговых тендерах (до 200 тыс. грн для товаров и до 1,5 млн грн для работ), которые государственные заказчики имеют право проводить вне системы электронных госзакупок Prozorro.

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Об этом сообщается на странице Министерства экономического развития и торговли в Twitter.

«Недополученная экономия с допороговых тендеров в I квартале 2017 может достигать 42 млн грн», - говорится в сообщении.

Позднее в своем пресс-релизе министерство сообщило, что использование Prozorro при допороговых закупках игнорируют Государственная фискальная служба Украины, Департамент жилищного хозяйства Харьковского горсовета, Департамент коммунального хозяйства и благоустройства Винницкого горсовета, Департамент жилищно-коммунального хозяйства Черновицкого горсовета, коммунальное предприятие "Наш город" Запорожского горсовета, «Житомирводоканал» и Киевский городской центр занятости.

«Общая сумма контрактов по отчетам заказчиков, которые игнорируют допорогы, за первые три месяца 2017 составила 361 млн грн. Принимая во внимание, что средняя экономия в I квартале 2017 года на допороговых тендерах составляла 11,6%, легко посчитать, что недополученная экономия может достигать 42 млн грн», - отметил замглавы Минэкономразвития Максим Нефедов.

Как сообщал УНИАН, экспертная организация Transparency International призывает Украину распространить обязательное использование системы Prozorro на допороговые госзакупки, которые включают закупки до 200 тыс. грн для товаров и до 1,5 млн грн для работ.

Украина в 2016 году провела 366 тыс. государственных закупок на общую сумму 274 млрд грн. 101 тыс. закупок были надпороговыми, 136 тыс. - допороговых (22 тыс. проходили через Prozorro), а еще по 128 тыс. закупок в электронную систему были загружены отчеты. Общая экономия бюджетных средств составила около 10 млрд гривень.