Миссия Всемирного банка начала в Киеве работу по оценке легкости ведения бизнеса

Миссия Всемирного банка прибыла в Киев, чтобы оценить прогресс реформ в легкости ведения бизнеса в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

Согласно сообщению, миссия будет работать в Украине в течение недели. В основе программы визита - встречи с частным сектором для оценки практической имплементации реформ, задекларированных Украиной в текущем году (в сфере регистрации бизнеса, строительства, международной торговли, регистрации собственности, защиты миноритарных акционеров и уплаты налогов).

Читайте такжеМВФ ожидает роста экономики Украины в этом году свыше 2%

"Миссии такого рода посещают и другие страны, но далеко не все. Поэтому сегодня у нас есть достаточно уникальная возможность продемонстрировать реальное положение дел и как реформы работают на практике ", - цитируются в сообщении слова первого заместителя министра экономического развития и торговли Украины Максима Нефедова.

"Представители миссии встретятся с Минюстом, Госгеокадастром, Государственной архитектурной-строительной инспекцией, НКРЭКУ и проанализируют состояние дел по всем компонентам, которые учитываются в формировании рейтинга Doing Business", - сказал он.

Результаты встреч в Киеве будут положены в основу ежегодного отчета Всемирного банка "Doing Business 2018".

Как сообщал УНИАН, Минэкономразвития ожидает, что Украина может подняться в рейтинге легкости ведения бизнеса от Всемирного банка Doing Business 2018, который будет опубликован этой осенью, на 10 позиций - до 70-го места, что потенциально может приносить дополнительно 1 млрд долл. инвестиций в страну ежегодно.