Госбюджет в январе-июне перевыполнен по доходам на 13% – Госказначейство

Государственный бюджет Украины в январе-июне текущего года получил 394,871 млрд грн доходов, что на 13,1% больше бюджетной росписи на этот период.

Согласно данным на сайте Государственной казначейской службы Украины, поступления в госбюджет за этот период на 48,7% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

В июне госбюджет получил 69,098 млрд грн доходов, включая 44,131 млрд грн налоговых и таможенных поступлений и транш прибыли Национального банка Украины на 5 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, государственный бюджет Украины в январе-мае текущего года получил 325,770 млрд грн доходов, что на 13,8% больше бюджетной росписи на этот период.