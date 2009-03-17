Евро в мире растет к доллару и иене

Курс единой европейской валюты растет по отношению к доллару, а также приближается к самой высокой отметке за текущий год по отношению к иене на фоне роста азиатских рынков, сообщает k2kapital..

А это, в свою очередь, благоприятно повлияло на желание инвесторов покупать более прибыльные виды активов.

Рост курса евро по отношению к иене происходит четвертую сессию подряд. Сегодня он вызван заявлениями представителей ЕЦБ относительно ограниченных возможностей для дальнейшего снижения учетной ставки.

При этом рост евро может быть немного сдержанным сегодня на фоне ожиданий публикации индекса деловых ожиданий в Германии, который может продемонстрировать снижение впервые за последние пять месяцев, что может являться признаком углубления рецессии экономики страны.

За один евро сегодня предлагают 1,3009 долл., а не 1,2968 долл. как вчера вечером на торговой сессии в Нью-Йорке. Курс евро по отношению к иене составляет в настоящее время 127,84 иены за евро против 127,32 иены накануне. Курс японской валюты по отношению к американской составляет 98,32 иены за доллар против 98,18 иены за доллар накануне.