Великобритания продает королевский монетный двор

Правительство Великобритании, которому остро нужны деньги на стимулирование экономики и финансирование бюджетного дефицита, может передать функцию по их выпуску в частные руки, пишут «Ведомости».

Королевский монетный двор Великобритании (Royal Mint) стал одним из госпредприятий, включенных в число приоритетных целей для приватизации.

Royal Mint чеканит монеты для Великобритании и еще 50 государств. По словам человека, знакомого с планами правительства, которого цитирует Financial Times, приватизировано может быть одно из трех подразделений (британские монеты, зарубежные монеты или памятные монеты), но скорее всего частным инвесторам будет предложено все предприятие.

Официальное объявление о приватизации может быть сделано в апреле, но подготовка к продаже займет долгое время, поскольку потребует изменений в законодательстве, цитирует FT еще одного человека, знакомого с подготовкой Royal Mint к приватизации.

Британские банкноты уже печатаются частной компанией, De La Rue. Если будет приватизирован Royal Mint, то все производство денег в стране окажется в частных руках.

Впрочем, это лишь наличные деньги, тогда как Банк Англии сейчас накачивает экономику и финансовый рынок деньгами с помощью мер безналичного обращения. 5 марта он снизил базовую процентную ставку до 0,5%, самого низкого уровня с момента своего основания в 1694 г. В тот же день председатель Банка Англии Мервин Кинг объявил, что банк начнет скупать государственные облигации, чтобы увеличить денежную массу и снизить рыночные ставки по долгосрочным кредитам. Первые результаты скупки обнадеживают: доходность 10-летних гособлигаций снизилась с 3,64% 5 марта до 20-летнего минимума 2,94% 13 марта.