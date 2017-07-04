Доллар в курсах Нацбанка опустился ниже психологической отметки
08:43, 04 июля 2017Финансы
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Официальный курс НБУ на 4 июля: 100 USD – 2599.4486 грн; 100 EUR – 2955.3131 грн; 10 RUR – 4.4081 грн.
Нацбанк укрепил официальную гривню / фото УНИАН
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 4 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
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100 USD США – 2599.4486 (3 июля – 2602.3367)
100 EUR – 2955.3131 (3 июля – 2969.7866)
10 RUR – 4.4081 (3 июля – 4.3821)
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 3 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,97/25,99 грн/долл.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,5330/29,5558 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4414/0,4421 грн/рубль.
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