Рубль укрепился к доллару

Рубль вырос к доллару, но немного снизился к бивалютной корзине на торгах в понедельник благодаря укреплению евро к валюте США на глобальном рынке фор екс, сообщает Рейтер.

Уплата налогов прошла "незамеченной", а потоки на российском рынке были разнонаправленными на фоне исполнения расчетных фьючерсов на пару доллар/рубль, говорят дилеры.

Котировки рубля к бивалютной корзине (0,55 долл. и 0,45 евро) снизились по итогам торгов на ММВБ в понедельник примерно на девять копеек до 39,33 рубля, но по-прежнему держатся ближе к заявленному уровню котировки предложения Центробанка РФ в районе 39 рублей, чем к верхней границе коридора корзины на уровне 41 рубль.

Подъем на мировых рынках акций пятый день подряд оказал поддержку склонности инвесторов к риску, что вызвало рост евро к доллару выше отметки $1,30.

Укрепление евро поддержало рост рубля относительно валюты США: средневзвешенный курс доллара расчетами "завтра" на ММВБ снизился на 0,1 процента до 34,7308 рубля.

Средневзвешенный курс евро к рублю расчетами "завтра" повысился почти на 0,7 процента до 45,1903 рубля.

В понедельник завершилась уплата половины суммы акцизов, а также авансовая уплата ЕСН и страховых взносов, что, по словам участников рынка, не оказало заметного эффекта на ситуацию на рынке и не привело к сокращению рублевой ликвидности, которая пополнилась средствами, полученными на аукционе трехмесячного репо ЦБР.

"Корзина выросла в основном за счет сильного движения евро к доллару наверх. Выплаты не оказали влияния на рынок. С ликвидностью все хорошо, в последнее время проблем с деньгами нет", - сказал Петр Милованов из Металлинвестбанка.

Некоторое оживление на рынок привнесло исполнение мартовских расчетных фьючерсов на пару доллар/рубль на ММВБ, на что указывает оборот торгов в секции доллар/рубль расчетами "сегодня", который составил 2,2 миллиарда долларов, тогда как на протяжении последних дней составлял около 1 миллиарда долларов.