AIG перевела контрагентам 93 млрд долл.

Компания American International Group Inc перевела своим контрагентам, в том числе американскому банку Goldman Sachs Group Inc и нескольким крупным европейским банкам, 93 миллиарда долларов из средств государственной помощи, сообщает Рейтер..

Список контрагентов был опубликован в воскресенье, в преддверии назначенных на среду слушаний в Конгрессе США, на которых будет свидетельствовать глава AIG Эдвард Лидди.

Выплаты были направлены на обеспечение по кредитным дефолтным свопам, выкуп обеспеченных дефолтных облигаций и других ценных бумаг.

Основными получателями стали банк Goldman Sachs, который получил 12,9 миллиарда долларов, а также европейские банки: немецкий Deutsche Bank (11,8 миллиарда долларов), французский Societe Generale (11,9 миллиарда долларов) и британский Barclays (8,5 миллиарда долларов).

Известие о том, что средства налогоплательщиков были через AIG направлены в Goldman Sachs, который считается одним из наиболее политизированных учреждений Уолл-стрит, а также в крупные европейские банки, может усилить негативное отношение общества и экспертов к спасению финансовой сферы.

"Это очень несправедливо, что американские налогоплательщики компенсируют убытки всех сторон", - сказал Кэмпбелл Харви, профессор финансов университета Дюка.

Deutsche Bank и Barclays от комментариев отказались.

Societe Generale "перешел в защиту". Третий по рыночной стоимости гигант Франции заявил, что действовал в рамках тех прав, которые позволяли ему обратиться к AIG за "кэшем".

"Societe Generale действовал в этом вопросе в полном соответствии с нашими контрагентскими соглашениями с AIG", - сказано в сообщении банка.