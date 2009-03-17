Золото в мире подешевело

Цена на золото упала по итогам торгов в понедельник из-за продолжающегося роста котировок акций на фондовых рынках, сообщает k2kapital..

По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, апрельские фьючерсы на поставку золота подешевели на 0,9% до 922 долл. за тройскую унцию.

Майский контракт на поставку серебра закрылся снижением на 2,5% на отметке 12,89 долл. за тройскую унцию. Апрельский контракт на поставку платины закрылся падением на 1,3% до 1049,40 долл. за унцию. Июньский контракт на поставку палладия закрылся небольшим ростом на отметке 200,25 долл. за тройскую унцию. Мартовские фьючерсы на поставку меди закрылись ростом на 5% на отметке 1,747 долл. за фунт