Около $50 миллиардов: в Минобороны подсчитали сумму убытков от разрушений на Донбассе из-за агрессии РФ

Общие убытки из-за разрушения объектов инфраструктуры на Донбассе в результате агрессии Российской Федерации составляют около 50 млрд долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак сообщил во время 95-го семинара Роуза-Рота в Киеве.

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"На востоке Украины разрушены объекты энергетической, транспортной, социальной и других инфраструктур. Люди остались без рабочих мест. По предварительным расчетам, общая сумма прямых убытков Украине составляет около 50 млрд долларов", - сказал Руснак.

Он напомнил, что из-за эскалации конфликта на Донбассе ухудшилась гуманитарная ситуация.

«Гражданское население требует первоочередного решения вопросов водо-, свето- и газоснабжения, санитарного обеспечения и содействия в соблюдении гигиены, продовольственной безопасности и питания, обеспечения временным жильем, организации размещения и медицинского обслуживания", - сказал Руснак.

Как сообщал УНИАН ранее, специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляет, что за выходные зафиксировала около 220 взрывов в Донецкой и Луганской областях. Об этом говорится в отчете миссии за выходные.

"В период с вечера 30 июня до вечера 1 июля Специальная мониторинговая миссия задокументировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, в частности около 120 взрывов, если сравнивать с около 200 взрывами в предыдущий отчетный период (по состоянию на 30 июня). В период с вечера 1 июля до вечера 2 июля миссия задокументировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, но меньше взрывов (около 80)", - говорится в отчете.