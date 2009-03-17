Россия разработала антикризисный бюджет

Министерство финансов России разработало поправки в федеральный бюджет 2009 года, необходимые на фоне резкого сокращения доходов российской казны, сообщает Би-би-си.

По словам представителя пресс-службы министерства, документ был передан в правительство поздно вечером в понедельник.

В министерстве говорят, что подробная информация об изменениях, внесенных в закон "О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период до 2010-2011 годов", будет представлена позднее.

Правительство должно рассмотреть поправки на заседании в четверг, 19 марта.

26 августа они будут переданы в Госдуму.

Ранее премьер-министр России Владимир Путин предупреждал, что до конца марта правительство внесет в парламент проект уточненного бюджета, и просил депутатов не затягивать с изменением положений бюджетного кодекса о размере бюджетного дефицита.

В нынешней редакции кодекс устанавливает жесткие ограничения на использование нефтегазовых доходов и на размеры бюджетного дефицита.

По словам Путина, поправки будут касаться именно возможности использования резервного фонда для покрытия дефицита бюджета, который, по словам премьера, "как известно, будет иметь место в ближайшие годы".

Глава правительства подчеркнул, что правительство сознательно идет расходование резервов, чтобы, "несмотря на снижение бюджетных доходов, в полном объеме выполнить социальные обязательства, взятые государством ранее, и профинансировать антикризисные мероприятия".

В интервью Би-би-си министр финансов России Алексей Кудрин заявил, что в 2009 году доходы федерального бюджета снизятся на 30%.

"Конечно, это повлияет на наш бюджет. Нам придется его пересматривать. Но мы решили в 2009 году сохранить уровень расходов, запланированный ранее, и использовать резервные фонды, которые мы копили для этого случая", - заявил министр.