Стабильности "ПриватБанка" ничего не угрожает - Гройсман

Стабильности национализированного «ПриватБанка» ничего не угрожает, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире одного из украинских телеканалов.

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«Стабильности «ПриватБанка» ничего не угрожает, он абсолютно стабилен. Банк имеет менеджмент, наблюдательный совет, наняты юристы и аудиторы. Они работают над тем, чтобы защитить интересы государства», - сказал он.

По слова главы правительства, все вопросы, связанные с функционированием банка после национализации, нужно решать исключительно в юридической плоскости.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 18 декабря 2016 года принял решение национализировать крупнейший банк Украины «ПриватБанк» (Днепр), руководствуясь рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны.

Для докапитализации «ПриватБанка» правительство в декабре 2016 – январе 2017 года выпустило облигации внутреннего госзайма на 117 млрд грн, при этом бумаги на 25,8 млрд грн Нацбанк выкупил в конце декабря, еще на 1,4 млрд грн – в январе текущего года.

В июне Кабмин решил докапитализировать «ПриватБанк» еще на 38,5 млрд грн, ссылаясь на результаты годового аудита финучреждения. На первом этапе докапитализации предполагается выпуск ОВГЗ на 22,5 млрд грн.