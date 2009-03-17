ДАЙДЖЕСТ СМИ за 17 марта

Украинские СМИ

Газета «Дело» в публикации «Родовид Банк сложил себе цену» пишет о том, что «Родовит банк» предложил государству стать собственником контрольного пакета акций. Его стоимость оценена в два миллиарда гривень. Вчера банк стал десятым финансовым учреждением, где введена временная администрация. Контроль Нацбанка совпал с решением акционеров этого финансового учреждения. По словам пресс-секретаря финучреждения Дарьи Хабаровой, руководство НБУ одобрило идею рекапитализации и обратилось к правительству с просьбой поддержать банк. Ситуацию комментируют эксперты.

http://delo.ua/news/103019/

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Также издание «Дело» в статье «Из украинцев выкурят четыре миллиарда» пишет о том, что акциз на сигареты с 1 апреля поднимут на 30-40%. Дополнительные поступления принесут четыре миллиарда гривень. Законопроект о повышении ставок акцизного сбора на табачные изделия подан восемью народными депутатами из двух крупнейших фракций в Верховной Раде — БЮТ и Партии регионов. Это, по словам одного из соавторов документа, депутата Олеся Дония, значительно повышает шансы его принятия в сессионном зале. Первое чтение запланировано на сегодня.

http://delo.ua/news/103017/

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Издание «Коммерсантъ «Украина» в материале «Юлия Тимошенко добывает уголь» пишет о том, что для поддержки государственных шахт Кабмин решил создать госрезерв энергетического угля, на его финансирование до конца года планируется потратить 800 млн. грн. из стабилизационного фонда. Если закупка угля будет проведена в ближайшее время, это может повысить цены на 17-20%, что принесет дополнительный доход угольным предприятиям, отмечают эксперты. Но пока в стабфонде средства на закупку угля не предусмотрены…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1139543

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Также издание «Коммерсантъ «Украина» в материале «Большая распродажа» пишет о том, что в этом году приток инвестиций в Украину может снизиться вдвое и будет поддерживаться девальвацией гривни, сделавшей покупку украинских компаний нерезидентами инвестиционно привлекательной. Вместо финансового сектора и недвижимости новыми приоритетами для инвестирования станут импортозамещение, энергосбережение и пищевая отрасль. В статье подается экспертная оценка ситуации.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1139521

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«Газета по-киевски» в статье «Доллар готов отступить» пишет о том, что падение импорта, ожидание транша МВФ и давление НБУ немного укрепили гривню. Издание задается вопросом - надолго ли? В ситуации помагают разобраться эксперты.

http://mycityua.com/articles/country/2009/03/17/084521.html

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«Экономические известия» подают материал «Главный должен уйти», в котором отмечают, что Совет Ассоциации украинских банков (АУБ) хочет усилить лоббистские и нормотворческие функции ассоциации, предложив руководству других банковских ассоциаций объединить усилия для достижения общих целей. Для этого на съезде АУБ, возможно, будет поднят вопрос об изменении в руководстве ассоциации. Между тем, к АУБ в нынешнем ее состоянии банкиры теряют интерес. Издание разбирается в ситуации.

http://www.eizvestia.com/state/full/4177860

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Также издание «Экономические известия» публикуют статью «Лайфу стало труднее жить», в которой пишут о том, что в 2009 г. ожидается сокращение премий по страхованию жизни на 30%. В прошлом году лайфовые компании нарастили объемы премий. Однако начавшийся в четвертом квартале кризис привел к росту выкупных сумм. Кроме того, страховщики стали умалчивать о размере заработанного для клиентов инвестдохода. Экономисты дают оценку ситуации.

http://www.eizvestia.com/fin/full/4177804

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Российские СМИ

Газета «Ведомости» в материале «Судья Медведев» пишет о том, что Дмитрий Медведев взялся судить крупный корпоративный конфликт. Президент РФ считает, что кредитор не должен доводить должника до ямы, если речь идет о крупном холдинге. Как раз недавно рассудить похожий спор с участием «Альфа-групп» Кремль попросили иностранные кредиторы UC Rusal. Издание выясняет ситуацию.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/03/17/186488

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Издание «Известия» подает статью «Двадцатка» найдет доллару замену», в которой пишет о том, что Кремль подготовил к саммиту "большой двадцатки" в Лондоне ряд предложений. Главное, пусть и не новое - расширить список резервных валют. Кстати, Россия выдвинула предложения сразу по всем направлениям борьбы с кризисом.

http://www.izvestia.ru/economic/article3126351/

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Также «Известия» публикуют статью «Америка включила валютный станок», в которой подаются откровения главы ФРС Бен Бернанке.

http://www.izvestia.ru/economic/article3126345/

(УНИАН)