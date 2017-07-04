Преступная организация Курченко нанесла государству более 14 миллиардов гривень убытков – ГПУ

Преступная организация бизнесмена, соратника экс-президента Виктора Януковича Сергея Курченко нанесла государству более 14 млрд грн убытков.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

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Отмечается, что преступной организации Курченко инкриминируется завладение чужим имуществом, средствами государственных и других банковских учреждений, государственных предприятий топливно-энергетического сектора экономики в особо крупных размерах, уклонение от уплаты налогов, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, организация фиктивного предпринимательства, то есть создание и приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, причинившее крупный материальный ущерб.

«Действия Курченко квалифицированы по ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212; ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 УК Украины», - говорится в сообщении.

Санкция самой тяжелой из инкриминируемых подозреваемому статей предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

«Причиненные преступной организацией убытки, активным участником которой является Сергей Курченко, достигают более 14 млрд гривен», - отметили в ГПУ.

Кроме того, напоминается, что с февраля 2014 года Курченко находится за пределами Украины, где скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности. В связи с этим он объявлен в розыск. Подозреваемому Курченко постановлением следственного судьи избрана мера пресечения - содержание под стражей.

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С целью обеспечения выполнения процессуальных действий по осуществлению заочного судебного разбирательства в отношении Курченко Генпрокуратурой 30 июня 2017 года в Печерский районный суд Киева направлено ходатайство о проведении в отношении него специального досудебного расследования.

Как сообщал УНИАН, СБУ выявила факты непосредственной причастности Курченко к реализации преступных механизмов по приобретению в пользу группы компаний «Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК) медиаресурса UMH Group, футбольного клуба «Металлист», Одесского нефтеперерабатывающего завода и сети автозаправок SparschweinGmbH & Co в Германии (170 объектов).

В ходе расследования были арестованы личные счета Курченко, его движимое и недвижимое имущество на общую сумму более 1,5 млрд грн.

Хозяйственный суд Киева в конце ноября 2015 года снял арест с денежных средств и имущества компании ВЕТЭК.

В апреле 2014 года Курченко был объявлен в международный розыск.