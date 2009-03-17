Доллар в украинских банках

Средний курс покупки/продажи доллара в коммерческих банках Украины сегодня незначительно изменился, по сравнению с 16 марта, и составил 8,09/8,25 грн./долл. Об этом сообщает Finance.ua.

Средний курс покупки/продажи евро в коммерческих банках Украины сегодня незначительно повысился, по сравнению с 16 марта, и составил 10,43/10,85 грн.

Средний курс покупки российского рубля по Украине повысился на 0,5%, по сравнению с 16 марта, и составил 0,2149 грн., продажи – также на 0,5% – до 0,2503 грн.

Американскую валюту в коммерческих банках Киева сегодня покупают в среднем по 8,10 грн./долл., продают – по 8,24 грн./долл. Курс в комбанках столицы незначительно изменился по сравнению с 16 марта.

Евро в столице покупают в среднем по 10,49 грн. (курс почти не изменился), продают – по 10,87 грн. (курс незначительно повысился).

Комбанки столицы сегодня покупают российские рубли в среднем по 0,2135 грн., продают – по 0,2574 грн. (курс почти не изменился по сравнению с 16 марта).

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,00/8,35 грн., евро – 10,30/11,00 грн., рубль – 0,195/0,26 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,90/8,30 грн., евро – 10,10/11,10 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 8,10/8,20 грн., евро – 10,50/10,80 грн., рубль – 0,22/0,25 грн.

Официальный курс гривни по отношению к доллару США на сегодня составляет 7,70 грн., к евро – 10,04234 грн., к российскому рублю – 0,22102 грн.