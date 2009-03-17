Кабмин взялся за старое: с 1 апреля повышаются все соцвыплаты

Правительство планирует поэтапно с 1 апреля повышать все социальные выплаты.

Об этом говорится в обнародованном сегодня на правительственном портале постановлении Кабинета министров Украины №198 от 11 марта 2009 года “Некоторые вопросы социальной защиты отдельных категорий граждан”, которое подписала премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

В частности, правительство постановляет, что в 2009 году с 1 апреля надбавка к пенсии, ежемесячному пожизненному денежному содержанию, государственной социальной помощи инвалидам с детства и детям-инвалидам, лицам, которые не имеют права на пенсию, и инвалидам составляет 7,5 грн. Дальше, поэтапно, размер повышения с 1 июля будет составлять 14,2 грн., а с 1 октября - 28,4 грн.

Как объясняется в постановлении, такая мера принята с целью социальной защиты граждан и поддержки их покупательной способности с учетом роста цен.

В соответствии с решением правительства, повышение будет осуществляться независимо от даты назначения (перерасчета) пенсии (ежемесячного пожизненного денежного содержания, государственной социальной помощи) неработающим лицам, а лицам, которые получают пенсию (государственную социальную помощь) на детей и/или недееспособных лиц, - независимо от получаемого дохода.

В документе также отмечается, что это повышение проводится сверх размеров, предусмотренных постановлениями КМУ №265 от 26 марта 2008 года “Некоторые вопросы пенсионного обеспечения граждан” и №654 от 16 июля 2008 года “О повышении уровня пенсионного обеспечения граждан” в пределах размеров, отмеченных в пункте 10 постановления КМУ №530 от 28 мая 2008 года “Некоторые вопросы социальной защиты отдельных категорий граждан” за счет средств, из которых выплачивается пенсия, ежемесячное пожизненное денежное содержание или государственная социальная помощь.

Правительство также установило, что в 2009 году для повышения пенсий с 1 марта в соответствии с частью второй статьи 42 Закона Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” применяется коэффициент 1,0674. Повышению подлежат пенсии, начисленные с соответствии с отмеченным законом и Законами Украины “О научной и научно-технической деятельности”, “О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы”, “О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с воинской службы, и некоторых других лиц”, по обращениям, поступившим до 31 декабря года, который предшествует году, в котором проводится повышение пенсии.

Отметим, в Секретариате Президента считают, что по итогам года Госбюджет по доходам недополучит 20 млрд. грн. Как отметил заместитель председателя СП Александр ШЛАПАК: «По расчетам, которые мы ему (Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО – УНИАН) предоставили как эксперты, реальная ситуация, которую мы имеем сегодня в Украине, приведет к тому, что Госбюджет недополучит в 2009 году около 20 млрд. грн. доходов».

По его словам, свои расчеты Секретариат передал в Кабинет министров и уже в ближайшее время надеется получить от Министерства финансов их видение по данному вопросу.

А.ШЛАПАК подчеркнул, что Госбюджет был принят с учетом того, что в будущем будут приняты ряд законов, обеспечивающие реальность выполнения всех его показателей. При этом такие нормативные акты так и не были поддержаны парламентом, из-за чего Госбюджет недополучит 5,6 млрд. грн. Кроме того, ряд других законов принятых после утверждения Госбюджета, увеличили доходы на 500 млн. грн., но, в тоже время, уменьшили их на 3,6 млрд. грн.

«Мы получим увеличение доходов на сумму около 500 млн. грн., но почти наверняка мы получим уменьшение доходов почти на 3,6 млрд. грн. в связи с принятыми законами», - сказал А.ШЛАПАК.

Также, по его словам, остается нерешенным вопрос Стабилизационного фонда, в частности, обеспечения источников финансирования 9,3 млрд. грн., предусмотренных на поддержку АПК, строительства и ряда других отраслей.

Напомним, 26 декабря Верховная Рада Украины приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2009 год».

Доходы бюджета правительством были определены в размере 238 млрд. грн. (против 232 млрд. грн. в текущем году). Расходы госбюджета 2009 года должны составить 266 млрд. грн. (против 253 в текущем году). Бюджет предусматривает дефицит 31 млрд. грн. - 3% от ВВП.