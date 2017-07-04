Информация о доходах в несколько кликов: в Украине запустили новую услугу на iGov

Бывший ІТ-директор ПриватБанка Дмитрий Дубилет объявил о запуске новой бесплатной услуги на iGov, с помощью которой каждый украинец может в несколько кликов получить информацию о своих официальных доходах. Она, как говорится в его сообщении на Facebook, работает по всей стране.

"Теперь каждый гражданин Украины может в несколько кликов получить информацию о своих официальных доходах. Полное название услуги: Запит щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків", - сообщил Дубилет.

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Чтобы воспользоваться сервисом, понадобится ЭЦП (пока работает только персональная подпись, а не должностного лица предприятия, - УНИАН.). Необходимо заполнить форму, выбрать срок, за который нужны данные (от 1-го квартала 2014 года) и ждать, когда на почту придет документ (от десяти минут до 1-2 дней).

"Сейчас ответ на запрос приходит только в электронной форме. В будущем мы надеемся расширить эту услугу и сделать так, что гражданин сможет выбрат между электронным видом (как сейчас) и справкой в бумажном виде", - отметил бывший ІТ-директор ПриватБанка.

Ранее бывший ІТ-директор ПриватБанка Дмитрий Дубилет выложил код сервиса Папка24 в открытый доступ.