Правительство планирует повысить все социальные выплаты

Правительство планирует поэтапно с 1 апреля повышать все социальные выплаты.

Об этом говорится в обнародованном сегодня на правительственном портале постановлении Кабинета Министров Украины №198 от 11 марта 2009 года “Некоторые вопросы социальной защиты отдельных категорий граждан”, которое подписала премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

В частности, правительство постановляет, что в 2009 году с 1 апреля надбавка к пенсии, ежемесячному пожизненному денежному содержанию, государственной социальной помощи инвалидам с детства и детям-инвалидам, лицам, которые не имеют права на пенсию, и инвалидам составляет 7,5 грн. Дальше, поэтапно, размер повышения с 1 июля будет составлять 14,2 грн., а с 1 октября - 28,4 грн.

Как объясняется в постановлении, такая мера принята с целью социальной защиты граждан и поддержки их покупательной способности с учетом роста цен.

В соответствии с решением правительства, повышение будет осуществляться независимо от даты назначения (перерасчета) пенсии (ежемесячного пожизненного денежного содержания, государственной социальной помощи) неработающим лицам, а лицам, которые получают пенсию (государственную социальную помощь) на детей и/или недееспособных лиц, - независимо от получаемого дохода.

В документе также отмечается, что это повышение проводится сверх размеров, предусмотренных постановлениями КМУ №265 от 26 марта 2008 года “Некоторые вопросы пенсионного обеспечения граждан” и №654 от 16 июля 2008 года “О повышении уровня пенсионного обеспечения граждан” в пределах размеров, отмеченных в пункте 10 постановления КМУ №530 от 28 мая 2008 года “Некоторые вопросы социальной защиты отдельных категорий граждан” за счет средств, из которых выплачивается пенсия, ежемесячное пожизненное денежное содержание или государственная социальная помощь.

Правительство также установило, что в 2009 году для повышения пенсий с 1 марта в соответствии с частью второй статьи 42 Закона Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” применяется коэффициент 1,0674. Повышению подлежат пенсии, начисленные с соответствии с отмеченным законом и Законами Украины “О научной и научно-технической деятельности”, “О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы”, “О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с воинской службы, и некоторых других лиц”, по обращениям, поступившим до 31 декабря года, который предшествует году, в котором проводится повышение пенсии.