Межбанк: доллар открылся снижением

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 8,0800/8,1800 против 8,1250/8,1650 грн./долл. к закрытию торгов в понедельник, к 11:00 сузился спрэд 8,1050/8,1800 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2325/0,2365 (вчера торги закрылись на уровне 0,2315/0,2335), к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2330/0,2365. В России курс доллар-рубль упал, и к 11:00 установился на уровне 34,5370 (-0,1430).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2978/1,2980, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками 10,4840/10,6200 по сравнению с уровнями 10,5980/10,6460 вчера, к 11:00 цены повысились до 10,5190/10,6225.