В Житомирской области благодаря системе Prozorro удалось сэкономить более 30 миллионов гривень

В Житомирской области за период действия системы Prozorro учреждениям удалось сэкономить 30,1 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

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Как отмечается в сообщении, такие данные обнародовал департамент экономического развития, торговли и международного сотрудничества облгосадминистрации.

Так, в области благодаря внедрению системы электронных закупок Prozorro учреждения экономят средства, размещая объявления о закупках.

«Сумма сэкономленных средств от внедрения системы электронных закупок за весь период действия Prozorro с января 2016-го года по май 2017-го года составила 30,1 млн грн», – говорится в сообщении.

Также департамент сообщает, что по состоянию на 1 июня этого года, учреждениями области на электронных торговых площадках размещено 7 тыс.780 объявлений о закупке товаров, работ и услуг на общую сумму 342 млн грн, из которых успешно завершены – 4 тыс. 662 на общую сумму 164,5 млн грн.

В прошлом году в Житомирской области благодаря внедрению системы электронных закупок Prozorro учреждения сэкономили 15 млн грн.