Стоимость всех украинских госактивов составляет 1,6 триллионов гривень - Минэкономразвития

Суммарная стоимость активов украинских государственных предприятий составляет 1,604 трлн грн, сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов на заседании правительства во вторник.

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«Стоимость всех госактивов составляет 1 трлн 604 млрд грн», - сказал Нефедов.

Как сообщал УНИАН, чистая прибыль украинских государственных компаний в январе-сентябре 2016 года составила 38,3 млрд грн, а совокупная стоимость госактивов – 1,5 трлн грн.

Программа сотрудничества Украины с Международным валютным фондом предусматривает запуск масштабной приватизации государственных активов в 2017 году.