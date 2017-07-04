Стоимость всех украинских госактивов составляет 1,6 триллионов гривень - Минэкономразвития
15:47, 04 июля 2017Финансы
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Нефедов назвал стоимость всех госактивов - 1 трлн 604 млрд грн.
Максим Нефедов / Фото УНИАН
Суммарная стоимость активов украинских государственных предприятий составляет 1,604 трлн грн, сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов на заседании правительства во вторник.
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«Стоимость всех госактивов составляет 1 трлн 604 млрд грн», - сказал Нефедов.
Как сообщал УНИАН, чистая прибыль украинских государственных компаний в январе-сентябре 2016 года составила 38,3 млрд грн, а совокупная стоимость госактивов – 1,5 трлн грн.
Программа сотрудничества Украины с Международным валютным фондом предусматривает запуск масштабной приватизации государственных активов в 2017 году.
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