ЕЦБ может еще снижать процентные ставки

У Европейского Центробанка еще есть возможность снижения процентных ставок, но предел уже близок, сказал член правления ЕЦБ Юрген Штарк в интервью немецкой газете Handelsblatt, сообщает Рейтер..

"У нас еще есть возможность для снижения ставок. В нынешней ситуации не имеет смысла устанавливать нижний предел", - сказал он. "Но я лично считаю, что этот предел уже близок".

В начале марта ЕЦБ снизил базовую процентную ставку до 1,5 процента годовых с 2,0 процента.

Комментируя снижение процентных ставок до нуля в США, Штарк сказал, что это не обязательно возродит рынок межбанковского кредитования. Он отметил, что при слишком резком снижении ставок существует опасность роста инвестиций, которые окажутся убыточными.

Штарк сказал, что время для мер количественного смягчения еще не пришло.

"Обсуждать количественное смягчение следует когда не остается возможности для снижения ставок и возникает опасность дефляции", - добавил он, отказавшись рассказать, какие именно меры количественного смягчения могут быть приняты.