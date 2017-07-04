Набсовет "ПриватБанка" 20 июля рассмотрит вопрос увольнения Шлапака
В банке заявили, что Шлапак выполнил задачи, в связи с чем в ближайшее время планирует завершить антикризисную каденцию на посту.
Наблюдательный совет «ПриватБанка» на собрании 20 июля рассмотрит вопрос увольнения главы правления банка Александра Шлапака.
Читайте такжеДокапитализация ПриватБанка не повлияет на курс гривни и инфляцию – НБУ
Об этом Шлапак заявил в ходе пресс-конференции.
"Наблюдательный совет рассмотрит мое заявление 20 июля", - сказал он.
Причины своего ухода он комментировал неохотно, порекомендовав прочитать релиз банка на эту тему.
Как сообщал УНИАН, глава правления национализированного в декабре 2016 года «ПриватБанка» Александр Шлапак выполнил задачи по стабилизации ситуации в банке и проведению аудита его финансового состояния, в связи с чем в ближайшее время планирует завершить антикризисную каденцию на посту.
Кабинет министров принял решение о докапитализации «ПриватБанка» на 38,5 млрд грн в два этапа путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа. На первом этапе предполагается выпуск ОВГЗ на 22,5 млрд грн.
Решение национализировать крупнейший банк Украины «ПриватБанк» (Днепр) в правительстве приняли 18 декабря 2016 года, руководствуясь рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны.
Для докапитализации «ПриватБанка» правительство выпустило облигации внутреннего госзайма на 117 млрд грн, при этом бумаги на 25,8 млрд грн Нацбанк выкупил в конце декабря, еще на 1,4 млрд грн – в январе текущего года.
Александр Шлапак, в прошлом министр финансов Украины в правительстве Арсения Яценюка, возглавил правление «ПриватБанка» в декабре 2016 года сразу после перехода финучреждения в государственную собственность.