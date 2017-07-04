Набсовет "ПриватБанка" 20 июля рассмотрит вопрос увольнения Шлапака

Наблюдательный совет «ПриватБанка» на собрании 20 июля рассмотрит вопрос увольнения главы правления банка Александра Шлапака.

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Об этом Шлапак заявил в ходе пресс-конференции.

"Наблюдательный совет рассмотрит мое заявление 20 июля", - сказал он.

Причины своего ухода он комментировал неохотно, порекомендовав прочитать релиз банка на эту тему.

Как сообщал УНИАН, глава правления национализированного в декабре 2016 года «ПриватБанка» Александр Шлапак выполнил задачи по стабилизации ситуации в банке и проведению аудита его финансового состояния, в связи с чем в ближайшее время планирует завершить антикризисную каденцию на посту.

Кабинет министров принял решение о докапитализации «ПриватБанка» на 38,5 млрд грн в два этапа путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа. На первом этапе предполагается выпуск ОВГЗ на 22,5 млрд грн.

Решение национализировать крупнейший банк Украины «ПриватБанк» (Днепр) в правительстве приняли 18 декабря 2016 года, руководствуясь рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны.

Для докапитализации «ПриватБанка» правительство выпустило облигации внутреннего госзайма на 117 млрд грн, при этом бумаги на 25,8 млрд грн Нацбанк выкупил в конце декабря, еще на 1,4 млрд грн – в январе текущего года.

Александр Шлапак, в прошлом министр финансов Украины в правительстве Арсения Яценюка, возглавил правление «ПриватБанка» в декабре 2016 года сразу после перехода финучреждения в государственную собственность.