В Украине создают Совет по международной торговле

Кабинет министров Украины принял решение о создании Совета по международной торговле.

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Об этом на своей странице в сети Facebook написала заместитель министра Наталья Никольская.

«Почему это важно? Вопросы международной торговли касаются не только Минэкономразвития, но и многих других центральных органов власти. До сих пор не существовало единого органа для их обсуждения и координации. Теперь выполнение этих функций возьмет на себя Совет по международной торговле, и мы надеемся, что первые результаты не заставят себя ждать», - написала она.

По словам Никольской, Совет по международной торговле должен стать единой платформой для координации действий по развитию международной торговли в Украине. Совет будет работать как совещательный орган, обеспечивая эффективное взаимодействие между правительством и бизнесом в четырех направлениях: упрощение процедур торговли, продвижение экспорта, разработка стратегии и реализация государственной политики в сфере международной торговли, улучшение системы таможенно-тарифного регулирования и торговой защиты.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли оценило падение украинского экспорта в 2016 году в 4,6% (сокращение на 1,8 млрд долл.) по сравнению с 2015 годом, что совпадает с оценкой Государственной службы статистики.

Уменьшение объемов экспорта товаров наблюдалось в металлургическом комплексе (на 1,2 млрд долл., или на 12%), химической промышленности (на 577,1 млн долл., или на 22,7%) и машиностроении (на 439,3 млн долл., или на 9,2%).