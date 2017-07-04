Поступления в сводный бюджет Украины за полгода выросли на 87 миллиардов

Поступления в сводный бюджет Украины в первом полугодии 2017 года составили 393,6 млрд грн, что на 86,5 млрд грн, или на 28,2%, выше показателя за аналогичный период 2016 года.

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Согласно сообщению пресс-службы Государственной фискальной службы Украины, с начала года в государственный бюджет поступило 307,1 млрд грн, в местные бюджеты – 86,5 млрд грн.

ГФС отметила, что в полном объеме выполнено задание Министерства финансов Украины по налогу на добавленную стоимость с ввезенных на территорию Украины товаров – 118,1%, налогу на прибыль предприятий – 132,5%, налогу и сборам на доходы физических лиц – 110%, а также по части чистой прибыли – 120,5% и ввозной пошлины – 105%.

Как сообщал УНИАН, поступления в сводный бюджет Украины за 2016 год составили 758,3 млрд грн, что на 171,2 млрд грн, или на 30%, больше показателя за 2015 год.